Médico intentó reanimar por 30 minutos al hijo del exYankee que murió en Quepos

Miller Gardner, hijo del exjugador de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner, fue hallado sin vida el pasado viernes 21 de marzo en la habitación de un hotel en Manuel Antonio de Quepos, Puntarenas, donde vacacionaba junto a su familia.



Según declaraciones brindadas a The New York Post, el Dr. Kevin Gannon, director de Manuel Antonio Urgent Care, fue uno de los primeros en llegar al sitio tras la emergencia. Al ingresar a la habitación, encontró al adolescente de 14 años sin signos vitales. A pesar de aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de 30 minutos, no fue posible salvarle la vida.

"Por lo que encontramos allí, no pudimos verificar la causa de la muerte. Para nosotros fue muy confuso. Respondimos a un menor sin signos vitales. Le hicimos una prueba de paro cardíaco y le practicamos RCP durante más de 30 minutos. Realmente no había mucho que pudiéramos hacer significativamente", dijo Gannon.

El especialista señaló que no había atendido previamente al joven y que, tras la cena del día anterior, varios miembros de la familia Gardner presentaron vómitos. Sin embargo, considera poco probable que la muerte de Miller esté relacionada con una intoxicación alimentaria o una reacción alérgica severa.

"Algunas personas dicen que fue un shock anafiláctico por la comida que comió. Pero diré que es muy, muy raro que un paciente coma alimentos y pase tanto tiempo sin una reacción. Por lo general, es inmediato. "Las reacciones alérgicas a los medicamentos gastrointestinales normales son muy raras. La mayoría de las afecciones gastrointestinales agudas se pueden tratar con medicamentos de venta libre. Y la mayoría no tienen efectos secundarios graves, de lo contrario, no serían de venta libre", agregó Gannon.

De acuerdo con ABC News, la familia Gardner comenzó a sentirse mal tras regresar de cenar en un restaurante cercano a su hotel la noche del jueves. Se hospedaban en el exclusivo Arenas Del Mar Resort en Manuel Antonio.



Brett Gardner y su esposa, Jessica Gardner, emitieron un comunicado a través de la cuenta oficial de X (antes Twitter) de los New York Yankees, donde expresaron su dolor por la pérdida de su hijo menor. "Miller falleció después de enfermarse junto con varios otros miembros de la familia", indicaron.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a Teletica.com que, de forma preliminar, se descarta la asfixia como causa del fallecimiento, hipótesis que inicialmente se había manejado.

"Se realizó la consulta con la doctora de la Sección de Patología Forense del OIJ, quien determinó de manera preliminar que la causa de muerte no fue por asfixia, debido a que en la inspección del cuerpo no se observó ninguna anomalía macro en las vías respiratorias.

"Para esclarecer los motivos del fallecimiento, se han enviado diversas muestras a los laboratorios de Ciencias Forenses del OIJ, donde se realizarán análisis de histología, toxicología y neuropatología", dijo la Policía Judicial.

Brett Gardner jugó 14 temporadas en las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York y fue parte del equipo que ganó la Serie Mundial en 2009. Se retiró en 2021 tras una destacada carrera.