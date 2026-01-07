Mecánico muere aplastado por carro tras falla de gata hidráulica

Un trágico accidente cobró la vida de un mecánico este martes en San Pablo de Heredia, luego de que la gata hidráulica que sostenía un vehículo fallara mientras realizaba reparaciones.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada 600 metros al oeste de la capilla de velación, cuando, al parecer, el hombre se encontraba cambiando la caja de cambios del carro.

Según informes preliminares, la gata falló y el vehículo lo prensó, provocando que entrara en paro cardiorrespiratorio.

Cuerpos de Bomberos y personal de la Cruz Roja acudieron al sitio para intentar rescatarlo y brindarle atención médica; sin embargo, pese a los esfuerzos, el hombre falleció en el lugar.