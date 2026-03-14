“Me ultrajaron y fue denigrante”, dice víctima de aparente abuso sexual por parte de policías

Una mujer denunció haber sido víctima de un aparente abuso sexual por parte de oficiales de la Fuerza Pública, y a su novio le propinaron una brutal golpiza en el campo ferial de Liberia, Guanacaste.



Mariana Rivera, de 21 años, relató a Teletica.com que los hechos ocurrieron la noche del sábado cuando se encontraba con su pareja, Marvin Mora, de 24 años, en la zona donde se realizaban las celebraciones.

Según explicó, ambos habían llegado al lugar con la intención de buscar dónde comer.

“Yo soy oriunda de Cartago, vine de visita a Guanacaste para pasar el fin de semana con mi novio. Llegamos tarde a Liberia y él me comentó que estaban las fiestas, que fuésemos a comer ahí porque todo estaba cerrado y así también conociamos”, indicó.



Rivera afirmó que mientras buscaban un lugar para comer se produjo una riña dentro de uno de los bares instalados en el campo ferial, lo que generó que varias personas comenzaran a salir corriendo del sitio. “Comienzo a ver que toda la gente empieza a salir corriendo y se meten varios policías”, relató.



De acuerdo con su testimonio, mientras los oficiales pedían a las personas que se retiraran del área para abrir un perímetro, un policía se acercó a ella y, según afirma, la tocó de forma inapropiada. “Me aparece un señor de la Fuerza Pública que, en lugar de empujarme, me agarró directo de los senos y me los apretó en varias ocasiones para hacerme hacia atrás”, declaró.



Rivera aseguró que en ese momento quedó en estado de shock por lo sucedido. Indicó además que, según su versión, el mismo oficial volvió a tocarla, lo que provocó la reacción de su pareja. “Mi novio les dijo que respetaran, que no tenía por qué tocarme así”, señaló.



La mujer afirmó que posteriormente ambos fueron separados por los oficiales y que su novio fue reducido en el sitio. “Cuando vuelvo a ver hacia atrás, lo tienen en el piso, alrededor de él hay cinco o seis policías y comienzan a pegarle, lo patean y le dan con las varas policiales”, relató.



Según su testimonio, mientras su novio era detenido, ella permaneció retenida por una oficial. Rivera indicó que en ese momento intentó grabar lo ocurrido con su teléfono celular. “Un policía me dijo que no grabara y que si seguía grabando me iba a llevar”, afirmó.



Posteriormente, señaló que perdió de vista a su pareja y comenzó a buscarlo con ayuda de un conocido. “Revisé la ubicación del celular y vimos que se lo estaban llevando. Fuimos a la delegación, pero ahí no estaba”, indicó.



Rivera aseguró que finalmente logró encontrarlo en otra zona del cantón. “Lo vi sangrando. Lo primero que hice fue tomarle fotografías y luego me lo llevé al hospital”, dijo.



Por su parte, Marvin Mora señaló a este medio que durante el operativo fue golpeado en reiteradas ocasiones por varios oficiales. “Me pegaron patadas, con la vara policial, me dieron por la espalda, me despedazaron el labio y me abrieron la cabeza”, manifestó.

Joven afectado durante supuesta golpiza.

El joven también indicó que, según su versión, fue trasladado posteriormente en una patrulla policial junto a otras personas. “Me llevaron con otras personas a la perrera, nos pegaron de nuevo y nos rociaron gas pimienta; me estaba ahogando”, comentó.

Rivera afirmó que tras lo ocurrido se siente afectada por la situación. “La verdad todavía sigo impactada y asustada, me siento ultrajada y fue algo denigrante que nunca más quiero volver a vivir. Uno piensa que la Fuerza Pública lo proteje, pero después de eso me di cuenta que no es así”, expresó la mujer.

Ambos interpusieron la denuncia correspondiente en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia, de la cual este medio tiene copia.

"Efectivamente, el 8 de marzo se recibió una denuncia y de momento el caso se mantiene en investigación, por lo que de acuerdo al artículo 295 del Código Procesal Penal, no se pueden brindar mayores detalles", confirmó la Policia Judicial.



El Ministerio de Seguridad Pública también confirmó a Teletica.com que abrió una investigación contra los oficiales de la Fuerza Pública de Liberia, vinculados con la presunta golpiza a un joven y un supuesto abuso sexual contra su novia.