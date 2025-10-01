“Me muero, te voy a extrañar tanto Kirby”: familiares y amigos de Kevin tras aparecer asesinado
El cuerpo del joven de 27 años que desapareció desde el pasado domingo en Sabanilla de Montes de Oca, San José, fue hallado a la orilla de un río en Hatillo 8 la madrugada de este miércoles.
La madrugada de este miércoles, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo del cuerpo de Kevin Kirby, de 27 años, a la orilla del río María Aguilar, en Hatillo 8, San José. El joven había sido reportado como desaparecido el domingo anterior en Sabanilla de Montes de Oca.
De acuerdo con las autoridades, el hallazgo se produjo alrededor de las 3:34 a. m., cuando un ciudadano alertó sobre la presencia de un cuerpo en el afluente.
“El fallecido es un masculino de apellido Kirby de 27 años de edad, el ahora occiso presenta golpes en costillas y al parecer heridas provocadas por arma blanca. Agentes judiciales se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos”, dijo le OIJ.
En redes sociales, familiares y amigos expresaron su dolor por la pérdida.
“Me muero, te voy a extrañar tanto Kirby. No fue hace mucho que nos conocimos, pero agradezco cada vez que me apoyaste y fuimos a pasarla bien”, comentó Indy Time.
“Descansa en paz mi sobrino hermoso. En enero pasado fue la última vez que me escribiste un mensaje y quedó pendiente la salida. En estos momentos sé que estás abrazado a tu mamita y no es iun hasta luego, sino un hasta pronto”, dijo Giova Jiménez, tío de Kevin.
Otros allegados también lo describieron como un hombre de bien.
“Hoy ha muerto un muchacho bueno, un muchacho humilde y trabajador, no andaba en malos pasos, hace un año y medio perdió a su mamá, y hoy esto. Ya basta. Estamos en un país donde los criminales impunes disfrutan de libertad y las personas de bien sufren, era un muchacho como mis hijos o sus hijos, el papá era marinero y por eso amaba el mar. Descansa en Paz Kevin, ya acompañas a Maga”, manifestó en redes sociales Gustavo Adolfo León.
Según la información que se desprende del sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Magally María Jiménez, quien era la mamá de Kirby, había fallecido el 29 de junio de 2024.
La Junta Directiva y el personal de Lincoln School también lamentaron el fallecimiento de su exalumno:
El OIJ también investiga un vehículo (pick-up Ford Raptor) que apareció en el sector de Turrúcares, Alajuela y, que, en apariencia, pertenece a Kirby.
La Policía Judicial continúa con la investigación para determinar el móvil del asesinato y dar con los responsables.