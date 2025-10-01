“Me muero, te voy a extrañar tanto Kirby”: familiares y amigos de Kevin tras aparecer asesinado

La madrugada de este miércoles, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo del cuerpo de Kevin Kirby, de 27 años, a la orilla del río María Aguilar, en Hatillo 8, San José. El joven había sido reportado como desaparecido el domingo anterior en Sabanilla de Montes de Oca.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo se produjo alrededor de las 3:34 a. m., cuando un ciudadano alertó sobre la presencia de un cuerpo en el afluente.



“El fallecido es un masculino de apellido Kirby de 27 años de edad, el ahora occiso presenta golpes en costillas y al parecer heridas provocadas por arma blanca. Agentes judiciales se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos”, dijo le OIJ.

Zona donde apareció el cuerpo del joven.

En redes sociales, familiares y amigos expresaron su dolor por la pérdida.