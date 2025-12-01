“Me lo dejaron botadito en la calle”, dice papá de niño de 2 años atropellado en San Carlos

El papá del niño de dos años y seis meses que fue atropellado la madrugada del sábado mientras caminaba solo por una calle de San Carlos explicó este domingo cómo fue que ocurrieron los hechos.



El menor fue atropellado por un vehículo tipo pick-up a eso de las 2:20 a. m., luego de que según su padre el pequeño se levantara de la cama en que dormía junto a su mamá y empezara a caminar.



Luego del atropello, otro conductor alertó a las autoridades y una ambulancia lo trasladó al hospital de San Carlos en condición delicada, desde donde finalmente se trasladó al Hospital Nacional de Niños.

“La doctora me acaba de informar que mi hijo, según los estudios que le han hecho, gracias a Dios va bien. Tiene un pequeño sangradito en el cerebro, todavía lo tienen en vigilancia por eso.



“Me lo van a enyesar, lo que es la cadera y los dos pies, tiene fractura en el fémur y la cadera, entonces de momento está con eso. Está en un coma inducido”, explicó Keylor Sánchez.

Don Keylor es un emprendedor que elabora y reparte comidas rápidas en Ciudad Quesada. Según cuenta, el sábado llegó tarde a su casa luego de hacer una última entrega y vio a su hijo durmiendo junto a su esposa.

Sin embargo, a eso de las 3 a. m. ambos se despertaron y su hijo no estaba.

“Nos bajamos de la cama y lo primero que vemos es la puerta de la sala abierta. Él es muy inteligente, a pesar de que tiene dos añitos y seis meses, es capaz de hacer muchas cosas que yo jamás pensaría. Ya en una ocasión habíamos visto que él había abierto la puerta, entonces desde ahí nosotros ya habíamos puesto un pequeño picaporte adicional, pero ese día llegué muy cansado y se me olvidó ponerlo, a pesar de que él estaba dormido”, recordó su progenitor.

Las cámaras de vigilancia captaron cuando el niño caminaba por la calle y luego ocurre el atropello. Al percatarse de que su hijo salió de casa, la pareja y otros familiares comenzaron a buscarlo hasta que les informaron que estaba en el hospital.

“Me lo atropellan y me lo dejan ahí, botadito en la calle, eso es lo que más me duele, porque yo manejo todos los días y sé que no es bonito ni uno lo espera, pero sí siento y me da mucha tristeza es que alguien pueda lastimar a una persona y n isiquiera reportar o llamar y que lo deje ahí, aun sabiendo que es un niño.

Don Keylor Sánchez y su esposa esperan que pronto su hijo pueda regresar a casa.

En la policía judicial explicaron que iniciaron una investigación de oficio por incumplimiento o abuso de patria potestad y lesiones culposas, mientras que en el PANI informaron que en este caso no hay antecedentes de intervención y ahora continúan con el proceso de apoyo psicosocial y legal.