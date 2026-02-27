“Me levanté y fui al patio… entonces lo vi”: madre narra momento en que halló a su hijo muerto

La comunidad de La Esperanza, en Boca Arenal de Cutris, cantón de San Carlos, amaneció este jueves sumida en el dolor tras la muerte de un joven de 24 años, identificado por las autoridades como Michael Chavarría, quien falleció luego de ser atacado por su propio perro.

El hecho ocurrió en la vivienda donde el joven residía junto a su familia, en la provincia de Alajuela. De acuerdo con la confirmación de la Cruz Roja Costarricense, el muchacho presentaba heridas de gravedad en el cuello, las cuales le provocaron la muerte minutos después del incidente.

Los hechos

Según el relato de sus familiares, Michael se levantó alrededor de las 6:00 a. m. y salió al patio de la casa con la intención de realizar labores de chapear. Posteriormente, como era habitual, decidió sacar a pasear al perro, un ejemplar de raza pitbull que la familia tenía desde hacía aproximadamente cuatro años.

Por razones que aún no están claras, en determinado momento el animal lo atacó y le ocasionó mordeduras severas en el cuello. La madre del joven, doña Lucía, relató que tras no verlo regresar, salió al patio y lo encontró tendido en el suelo.

Cuando los paramédicos llegaron al sitio, ya no había nada que hacer.

“Me levanté alrededor de las 5:30 a. m. para preparar el desayuno de mi hijo menor, el hermano de Michael. Cerca de las 6 se levantó Michael, ya listo para chapear el patio. El perro estaba amarrado allí; él siempre acostumbraba a sacarlo a pasear y era quien lo alimentaba.

"Me dijo: ‘Mami, voy a chapear para sembrar una yuca’. Yo le respondí que mejor se acostara, porque estaba un poco nublado. Después de preparar el desayuno y alistar a mi hijo menor, yo suelo recostarme un rato más. Michael insistió en que no quería acostarse, que tenía mucha energía, pues sufría de ansiedad. "Me fui a descansar y, como media hora después, me levanté porque sentí ganas de orinar. Me asomé por la puerta trasera hacia el patio y no lo vi, pero sí observé un bulto en el suelo, como un sillón. Pensé que era un sillón viejo que él había tirado cerca de donde estaba el perro, quizá para quemarlo, y no le di importancia. Me acosté de nuevo, pues él solía salir a visitar a un vecino, un señor apodado Pulga, con quien acostumbraba tomar café. "Pasó otra media hora y noté que no regresaba. Me pareció extraño. Me levanté y fui al patio… entonces lo vi, estaba tirado en el suelo”, expresó la madre, visiblemente afectada.

Su progenitora aseguró que en otra ocasión el perro ya lo había mordido, pero que él lo justificó diciendo que fue culpa de él y que el perro era inocente.

Vecinos describieron a Michael como un joven apreciado en la comunidad. Indicaron que diariamente paseaba al perro por el pueblo y que mantenía un vínculo cercano con el animal, al que consideraba parte fundamental de su rutina. Según su familia, el joven padecía trastorno de ansiedad y encontraba en el cuidado del perro una forma de terapia.

Tras el incidente, tanto el joven como el animal fallecieron en el lugar, según confirmó un vecino cercano.

“Él venía todos los días conmigo. Tomábamos café, nos reíamos y compartíamos historias, las historias de viejos, de abuelos. Siempre estaba aquí con nosotros. Pero hoy, desgraciadamente, yo andaba haciendo un mandado cuando me dieron la noticia. Me vine de inmediato para ver qué había pasado… y ya estaba muerto. El perro también estaba muerto”, contó Arlex Ruiz, vecino.

Otros casos recientes

La Cruz Roja Costarricense ha atendido en lo que va del 2026 varios casos de ataques de perros en distintas zonas del país. El pasado 3 de febrero, en Pavas, un menor de seis años y una mujer adulta fueron trasladados en condición estable a un centro médico tras ser atacados. Ese mismo día, en Atenas, una joven de 18 años resultó en condición crítica por un hecho similar.

Con el caso ocurrido este jueves en San Carlos, se reporta el primer fallecimiento del año vinculado a un ataque canino en esa región.

Recomendaciones ante un ataque

La médica veterinaria Silvia Coto, del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, recordó la importancia de mantener la calma en caso de un ataque y proteger las zonas vitales del cuerpo.

“Si la persona cae al suelo, es fundamental hacerse un ovillo, flexionar las piernas hacia el abdomen y cubrir con los brazos la cabeza y el cuello. Esto puede reducir el riesgo de lesiones graves”, explicó.

La especialista insistió en la necesidad de ejercer una tenencia responsable de mascotas y de tomar medidas preventivas para evitar que se conviertan en un riesgo.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades judiciales, mientras la comunidad de La Esperanza lamenta la trágica pérdida de un joven al que describen como trabajador, afectuoso y muy querido.