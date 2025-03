“Mauricio es muy responsable y trabajador”, dice tío de desaparecido en San Ramón

Mauricio Chavarría Velásquez, de 32 años, se encuentra desaparecido desde el jueves 20 de marzo, luego de salir de su trabajo en San Ramón de Alajuela.



Su familia y allegados están preocupados y han solicitado la colaboración de la ciudadanía para obtener información que ayude a dar con su ubicación.

Eduardo Chavarría, tío del desaparecido, lo describió como un muchacho trabajador y responsable.

Eugenia Bustamante, allegada a Mauricio, relató que la desaparición se detectó gracias a sus compañeros de trabajo.

“Mauricio desaparece el jueves 20 de marzo y gracias a los compañeros de trabajo es que nosotros nos damos cuenta de eso. Después de salir de su trabajo, a eso de las 6 p. m., desaparece. Al día siguiente, no llega a trabajar y resulta extraño porque es muy responsable.

"Sus compañeros intentan localizarlo vía teléfono, pero no lo ubican. Uno de ellos va a su apartamento, pero no estaba; habla con el dueño y le piden si puede fijarse si está ahí, pero no está y, a partir de ese momento, es que nos comunican”, explicó Bustamante.