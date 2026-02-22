Matan a hombre de balazo en la cabeza en Oreamuno

Cartago registró un nuevo homicidio. Esta vez, en Cot de Oreamuno, territorio en el que está asentada desde hace cuatro décadas la banda "Los Maruja", señalada de haber desatado una disputa narco que disparó la violencia en la provincia.

La víctima fue identificada como de apellido Rivero, de 30 años de edad, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El informe preliminar de la Policía Judicial apunta que vecinos indicaron haber escuchado múltiples detonaciones. Al salir de sus casas, encontraron a la víctima fallecida sobre vía pública con un disparo en la cabeza.

Los perpetradores del hecho huyeron del lugar y, por el momento, no se tienen personas detenidas.

Entretanto, se realizó una recolección de casquillos de bala en la escena y se procedió con el levantamiento del cuerpo y su posterior remisión a la Sección de Patología Forense, en San Joaquín de Flores, para la respectiva autopsia.

Hasta el viernes anterior, Cartago registraba 15 asesinatos, más del doble de los que se registraban para el mismo periodo en 2025.

