Matan a hombre a balazos en Tirrases de Curridabat

Un hombre fue asesinado a balazos este lunes en Tirrases de Curridabat. La Cruz Roja recibió el reporte cerca de las 11:50 p. m., pero al llegar a la vivienda donde se encontraba la víctima, esta ya había fallecido a causa de al menos dos impactos de bala en el tórax.

El sujeto fue identificado con el apellido Rojas y tenía 54 años.

Con este homicidio, la cifra de muertes violentas en Costa Rica en 2025 asciende a 710, siendo San José la provincia con más casos, con 244 víctimas registradas hasta la fecha.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) alerta que la violencia está concentrada principalmente en los barrios del sur de San José, aunque sectores del norte de la capital también muestran un incremento de homicidios.

De esta cifra de homicidios, se reportan 28 víctimas colaterales, es decir, personas que no tenían relación directa con los hechos criminales pero resultaron afectadas.