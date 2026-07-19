Matan a guarda de seguridad tras aparente intento de asalto en Pococí

Un guarda de seguridad de 58 años perdió la vida la noche de este sábado en Pococí de Limón luego de un aparente intento de robo.



Según reportó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre, de apellido Núñez, se encontraba trabajando en la finca que cuidaba a eso de las 10:45 p. m. cuando al parecer fue abordado por varios sujetos con el objetivo de asaltarlo.



Se presume que, en medio de la riña, Núñez fue herido de bala en su abdomen para luego ser despojado de su arma.



Los responsables huyeron del lugar sin que hasta ahora se tengan mayores detalles de ellos.



El caso está ahora en investigación por parte de las autoridades judiciales.