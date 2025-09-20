Matan a balazos a hombre de 64 años en Desamparados y joven queda grave

La madrugada de este sábado, un ataque con arma en Maiquetía, en San Juan de Dios de Desamparados, San José, dejó como saldo un hombre fallecido y un joven gravemente herido.

Según informó la Cruz Roja Costarricense, el hombre de 64 años recibió disparos en el tórax y fue declarado sin signos vitales en el lugar. Por su parte, un joven de 19 años, también con heridas en la espalda, fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios (HSJD).

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambos se encontraban en vía pública cuando, aparentemente, llegaron otros sujetos a bordo de una motocicleta y les dispararon en múltiples ocasiones.