Masacre en Guanacaste: “Me mataron a mi mamá, dos hermanos, a un primo y un cuñado”

Oniel Rayo Cardoza, es un familiar de las cinco personas que fueron asesinadas a balazos, la noche de este sábado, dentro de una casa en Huacas, Guanacaste; asegura que tenían pocos días de vivir ahí y no tenían problemas con nadie.



Cuenta que el fin de semana anterior llegó con su mamá a la zona porque les dijeron que había una casa para alquiler. Anteriormente vivían en un cuartico, eran muchos y al gustarles la nueva vivienda decidieron pasarse a vivir el lunes anterior.

“Un primo que salió herido en el pie me llamó llorando por lo que pasó, pero yo no le creí y después me dijo que mataron a todos. Nosotros no nos metemos con nadie, trabajamos de lunes a sábado y vinimos acá porque era más grande”, dijo Cardoza.