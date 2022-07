Masacre en Guanacaste: Familia pide ayuda para comprar ataúdes y llevar cuerpos a Nicaragua

11 de julio de 2022, 6:14 AM

Los familiares de los cinco nicaragüenses asesinados en Huacas, Santa Cruz, la noche de sábado, piden ayuda para comprar los ataúdes.



Aseguran que la carga económica es muy dura, no tienen dinero para las obras fúnebres y, además, quieren llevar los cuerpos a su país.

Incluso algunos vecinos han realizado colectas para ayudar a la familia.

El hijo mayor de la mujer que falleció dijo a Telenoticias que quiere regresar a Nicaragua lo antes posible para evitar pasar por más situaciones como esta.

“Lo principal sería lo económico para movernos a Nicaragua. Yo ya había enviado la plata para Nicaragua y me quedé sin nada, solamente para los pases para trabajar. No sé ni que hacer. Me quiero ir ya para Nicaragua”, contó Oniel Rayo.