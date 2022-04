Más mujeres denuncian ser víctimas de supuesto acosador que usaba jeringas con orines

El OIJ confirma que nueve mujeres más denunciaron ser víctimas del presunto acosador que atacaba con jeringas.



Fue tras el arresto del hombre y la divulgación de las causas que le siguen, las autoridades confirmaron la aparición de más casos.

Ocho de los casos nuevos ocurrieron en Heredia y uno más sucedió en San José.

Una de las ofendidas precisa que el imputado la atacó mientras caminaba cerca de la escuela Cleto González Víquez, en el centro de Heredia. Lea también Sucesos Familiar de desaparecida: “Se fue a vivir con la mamá porque un hombre le dijo que la iba a violar” Franciny Duarte, quien es madre de tres niñas, salió a eso de las 7:30 p. m. del 30 de marzo para comprar un cigarro en la pulpería y no volvió más.

“Me percato que hay una persona esperando en una esquina, pero no doy importante y sigo mi trayecto, al caminar unos metros lo veo, pero no me parece nada fuera de lo común porque voy caminando con otras personas. Ya después, cerca de la escuela, veo que fui violentada, me mojaron los pantalones”, relató la víctima bajo identidad protegida.

La joven recuerda que el sospechoso la siguió durante varios minutos antes de atacarla.

“Yo me toqué los pantalones y mi bulto en la parte de atrás y estaban mojados, me toqué y olía a orines y tenía otra sustancia también, la cual uno reconoce que no es normal”, agregó la víctima.

Pese a la fuerte impresión que tuvo al percatarse de lo que le había ocurrido, la mujer acudió de inmediato al OIJ para denunciar el hecho.

Minutos después, la Policía Judicial detuvo al imputado y la víctima lo identificó de inmediato.

El día que fue detenido el imputado, tenía en su poder varias jeringas con líquidos y un teléfono con el que presuntamente grababa los ataques sexuales.

El sujeto cumple tres meses de prisión preventiva.