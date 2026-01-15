Más de una docena de ranchos fueron consumidos por el fuego en precario de Alajuela

Más de una docena de ranchos resultaron afectados por un incendio de grandes proporciones registrado la tarde de este jueves en el precario Laura Chinchilla, ubicado en San José de Alajuela.



De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la alerta fue recibida a las 12:25 p. m., momento en que varias unidades fueron despachadas para atender un incendio estructural.

A la llegada de los equipos de emergencia, se constató que aproximadamente 600 metros cuadrados de estructuras livianas estaban siendo consumidos por las llamas.



Alexander Araya, del Cuerpo de Bomberos, indicó que el fuego se propagó rápidamente debido a las características de las construcciones, lo que requirió una respuesta ampliada para controlar la situación y evitar una mayor propagación.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, se atendieron a seis hombres y a cuatro mujeres que fueron trasladados al centro médico.



En la atención de la emergencia participaron ocho unidades, entre extintoras, tanqueros y ambulancias, así como cerca de 30 bomberos.

