Más de 40 centros educativos cerrados por fuertes lluvias e inundaciones en el Caribe

Más de 40 centros educativos permanecen cerrados este miércoles en Limón y Turrialba debido a las fuertes lluvias e inundaciones que afectan distintas comunidades del Caribe costarricense.



El cierre de las instituciones fue confirmado por el Ministerio de Educación Pública (MEP) ante una consulta de Teletica.com, luego de las afectaciones provocadas por las precipitaciones registradas desde la noche del martes.



Según informó la institución, en Limón presentan problemas de acceso por inundación los centros educativos de Sixaola, centro de Limón, escuela y colegio de Gandoca, escuela de Río Negro y La Colina. Además, el centro educativo de Guayacán, en Siquirres, se encuentra inundado.



En Turrialba, las afectaciones alcanzan la escuela de Las Américas, ubicada en el centro del cantón, así como La Guaria, el Liceo de Tres Equis, Paso Guayabo y Santa Teresita.

Inundaciones en Limón.

David Morales, director regional de Limón, indicó que “hoy se cierran más de 43 instituciones educativas, esto por las grandes cantidades de agua que han estado cayendo desde anoche”.

“Se ha visto afectado desde Siquirres hasta Sixaola, con desbordamientos de ríos como el de La Estrella, Chirripó, Sixaola, entre otros, por lo cual los estudiantes no pudieron ingresar al centro educativo, igualmente los docentes. Esperamos que disminuya la intensidad de las lluvias para realizar una valoración de las instituciones y las comunidades afectadas", dijo Morales.

Por su parte, Jorleny Sánchez Vega, directora regional de Turrialba, explicó que “ha habido afectación en 14 centros educativos debido a las fuertes lluvias que se han presentado desde la noche de ayer martes”.

“Solamente tres centros educativos se han cerrado en su totalidad porque han sufrido algún tipo de inundación directa; por lo demás, los estudiantes se encuentran con buen resguardo, hay seguridad y coordinación total con los equipos de emergencia local”, comentó Sánchez.

De acuerdo con información confirmada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), los Comités Municipales de Emergencia reportaron lluvias constantes durante toda la noche, especialmente en Matina, Limón, Talamanca, Turrialba y Sarapiquí.



El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que la onda tropical número 3 ingresó al territorio nacional durante la madrugada de este miércoles y, en combinación con los vientos alisios acelerados en el mar Caribe, ha provocado aguaceros con tormentas dispersas y lluvias persistentes en el Caribe costarricense.