Más de 20 personas atendidas por golpes de calor durante Traspaso de Poderes

Durante el Traspaso de Poderes realizado este viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional, en San José, más de 20 personas requirieron atención médica debido a golpes de calor.



La actividad, en la que Rodrigo Chaves entregó el mando presidencial a Laura Fernández, estuvo marcada por las altas temperaturas y la exposición al sol desde tempranas horas de la mañana.



A partir de las 8 a. m., las puertas del recinto abrieron al público que formó parte del acto oficial en el que Fernández asumió como la presidenta número 50 de Costa Rica. Sin embargo, las condiciones climáticas afectaron la salud de algunos asistentes.



Según confirmó la Cruz Roja Costarricense a Teletica.com, hasta la 1 p. m. se habían atendido 21 pacientes por golpes de calor. Además, una persona fue trasladada a un centro médico por un caso médico adicional y otro paciente recibió atención tras sufrir una caída. Ninguno de los casos fue reportado como grave.



De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), durante la mañana y tarde de este viernes el Valle Central presentó condiciones parcialmente nubladas y temperaturas que rondaron los 32 grados centígrados. En San José, la temperatura alcanzó los 28 grados.

“Durante este viernes, el ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad y vientos alisios en incremento favorecerán una disminución de las precipitaciones en diferentes puntos del país”, indicó el Meteorológico.