Más de 20 mil zapatos decomisados tras allanamientos por aparente venta de mercancía falsa

Más de 20 mil zapatos fueron decomisados en comercios durante los allanamientos realizados este martes en varias provincias del país por la aparente venta de mercancía falsa.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este miércoles que en los operativos efectuados en San José, Alajuela, Heredia y Cartago se incautaron un total de 23.868 productos, entre ellos tennis, sandalias, gorras, tacos, camisetas de tirantes, abrigos, pantalonetas, camisetas, medias, canguros y buzos.

“Importante mencionar que de esa cantidad total, 20.472 son zapatos”, señaló la Policía Judicial.

Un funcionario del Ministerio de Hacienda figura entre las personas investigadas en esta causa, que involucra la presunta comercialización de artículos falsificados en distintos puntos del país.

“Como resultado de las diligencias judiciales, se efectuaron siete detenciones vinculadas con las personas encargadas de la administración y logística de estas tiendas.

"Además, se investiga la presunta participación de un funcionario del Ministerio de Hacienda, quien, según la información preliminar, sería el responsable de gestionar el desalmacenaje de los artículos que posteriormente eran comercializados de forma irregular en dichos establecimientos”, indicó Esteban Obando, jefe del OIJ de Alajuela.

La investigación inició tras denuncias presentadas por representantes legales de una marca internacional, quienes alertaron sobre la venta, almacenamiento y distribución de artículos adulterados o fraudulentos en varios comercios del país.



El caso se mantiene bajo investigación por el aparente delito de infracción a la propiedad intelectual.