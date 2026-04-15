Maryley cumple 15 días de estar desaparecida

El Organismo de Investigación Judicial requiere de su ayuda para ubicar a Maryley Sucety Chavarría Arguedas.



La mujer tiene 35 años y se encuentra desaparecida desde el miércoles 1° de abril.



Chavarría salió a comprar una medicina en horas de la noche y no regresó, indicó su mamá a las autoridades judiciales.



La mujer reside en la Guácima de Alajuela. Cualquier información la puede brindar al teléfono 800-8000-645 del OIJ.

