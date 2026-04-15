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Maryley cumple 15 días de estar desaparecida

La mujer tiene 35 años y se encuentra desaparecida desde el miércoles 1° de abril.

Por Andrés Martínez 14 de abril de 2026, 22:24 PM

El Organismo de Investigación Judicial requiere de su ayuda para ubicar a Maryley Sucety Chavarría Arguedas.

La mujer tiene 35 años y se encuentra desaparecida desde el miércoles 1° de abril.

Chavarría salió a comprar una medicina en horas de la noche y no regresó, indicó su mamá a las autoridades judiciales.

La mujer reside en la Guácima de Alajuela. Cualquier información la puede brindar al teléfono 800-8000-645 del OIJ.

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