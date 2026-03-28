Marlon Cubillo sobre policías detenidos en Sixaola: "Estamos valorando despedirlos"

La Fuerza Pública abrirá un procedimiento disciplinario para despedir a los oficiales detenidos como sospechosos de cobrar ¢20 mil a personas que regresaban de hacer compras en Panamá.

Los oficiales de apellidos Quirós, de 27 años, y Velázquez, de 20 años, son investigados por el presunto delito de conclusión.

Ellos fueron detenidos en Sixaola por agentes del OIJ de Bribrí y la Policía de Fronteras, tras supuestamente exigir dinero de forma indebida.

De acuerdo con la investigación preliminar, varias personas que regresaban de realizar compras en la zona fronteriza fueron interceptadas por los uniformados.

Según la denuncia, los policías habrían solicitado un pago de 20 mil colones para permitirles continuar e ingresar la mercadería.

Como los afectados no portaban dinero en efectivo, realizaron un SINPE a uno de los oficiales.

Una vez que los dejaron pasar, las personas lograron ubicar a un oficial de la Policía de Fronteras, a quien relataron lo ocurrido.

Tras coordinar con el Ministerio Público, se solicitó la intervención del OIJ, que culminó con la detención de los dos oficiales señalados.

“Con relación a estos funcionarios, a nosotros nos llegó información de que se estaba dando conducta irregular de ellos, se coordina con Fiscalía y OIJ para poder determinar si los hechos denunciados eran ciertos, se confirman los hechos y se ponen a disposición de la autoridad judicial”, explicó Marlon Cubillo, director de Fuerza Pública.

Incluso desde el Ministerio de Seguridad Pública se valoran medidas administrativas.

“Se valorará el tema de tramitar un proceso disciplinario para el despido inmediato de estos funcionarios”, agregó Cubillo.

Los sospechosos quedaron a las órdenes de la Fiscalía para determinar su situación jurídica.