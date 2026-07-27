Marcha en Heredia reunió a cientos de personas que buscan cero tolerancia al maltrato animal

Marcha "Ni una huella menos" culminó con la firma de un proyecto de ley que busca endurecer las penas por maltrato animal.



Con perros, pancartas y mensaje de cero tolerancia al maltrato animal cientos de personas participaron en la actividad.



El movimiento se realizó en Heredia y culminó con la firma de un proyecto de ley que busca fortalecer la protección y el bienestar animal. La iniciativa propone aumentar las penas de prisión para quienes maltraten o provoquen la muerte de un animal.



De aprobarse, los casos de crueldad animal pasarían de castigarse con penas de hasta tres años de cárcel, mientras que provocar la muerte de un animal podría sancionarse con dos a cuatro años de prisión.



El proyecto también endurece las sanciones contra las peleas de animales, incrementa las multas por abandono y maltrato.



Además, se plantea crear una fiscalía especializada en protección animal y un registro nacional de personas inhabilitadas para la tenencia de animales.



El proyecto obligaría al Estado y a las municipalidades a impulsar programas de esterilización, adopción responsable y campañas educativas de respeto hacia los animales.

