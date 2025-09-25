Manuela y Ruediger: la pareja de europeos asesinados y enterrados en su casa en Quepos

Este jueves, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad de la pareja que fue encontrada asesinada y enterrada en su casa en Quepos, Puntarenas, el pasado martes.



La mujer responde al nombre de Manuela Daxer-Schickhaus, de 57 años y oriunda de Bischofshofen, una comunidad que pertenece al estado de Salzburgo, en Austria. Su pareja, de 60 años, fue identificado como Ruediger Schickhaus.

En las redes sociales, Daxer aparece en varias fotografías con sus perros, lo cual denota que era una amante de estos animales; mientras que su esposo se muestra como un amante de la playa y trabajó en el pasado como Estratega Técnico de Cuentas en Microsoft.

Perfil de Facebook de Ruediger Schickhaus.

Las autoridades detallaron que los cadáveres se encontraban dentro de una fosa, maniatados y en bolsas, dentro de la propiedad donde residían, en Finca Cerros de Quepos.

El hallazgo se produjo luego de una alerta sobre un posible asalto en la vivienda de los extranjeros, quienes habían ingresado al país a inicios de setiembre.

Uno de los perros de la pareja en carro de OIJ.

Según vecinos de los ahora fallecidos, la pareja, que estaba casada desde 2015, amaba la zona y frecuentemente los veían salir de la propiedad a caminar junto a sus perros.

Pareja asesinada en Quepos.

El OIJ encontró en la casa manchas de sangre, intentos de limpieza y huellas que están siendo analizadas por los agentes judiciales.

"Durante la diligencia policial, se encontraron rastros de sangre en diferentes aposentos; además, la cocina ha estado mojada y esto forma parte de lo que creemos que se trató de limpiar de alguna forma una escena del crimen. Además, se han encontrado huellas de interés para la investigación", comentó Rándall Zúñiga, director del OIJ.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.