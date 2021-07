Manifestantes cierran el paso por Ciudad Neily

Este jueves por la mañana varios manifestantes cerraron el paso por Ciudad Neily, en la Zona Sur del país.



En imágenes que llegaron a la redacción de Teletica.com se observa como dos camiones y unas 15 personas bloquean el paso en el cruce del lugar.

“No hay muchas personas, al menos unas 15 y los camiones están bloqueando la vía. Hay varios conductores que están molestos porque no pueden pasar, pero en este momento (11:45 a.m.) no hay mayor cosa, solo estamos esperando que lleguen los antimotines para levantar el bloqueo”, le comentó un oficial de la Fuerza Pública a este medio.