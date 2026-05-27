Manifestación contra proyecto de armonización eléctrica dejó un detenido y policía fracturado

Una manifestación realizada la noche de este martes en las afueras de la Asamblea Legislativa dejó como saldo a una persona detenida y a un oficial de la Fuerza Pública con una fractura en una de sus piernas.

La protesta se realizaba en medio de incidentes ocurridos durante la aprobación en primer debate del proyecto de ley de armonización del sistema eléctrico nacional.

Raúl Rivera, direcor general de la Fuerza Pública, explicó que la protesta inició de manera pacífica; sin embargo, la situación cambió cuando oficiales intervinieron a una persona señalada de rayar las paredes del Castillo Azul.

“Somos informados por parte del departamento de seguridad de la Asamblea Legislativa que una de las personas se encontraba rayando las paredes del Castillo Azul. A la hora de intervenir los oficiales, esta persona se torna violenta y lamentablemente causa una lesión a uno de nuestros oficiales que se encontraba interviniendo, causándole la fractura de una de sus piernas”, indicó Rivera.

Video del altercado tomado de Semanario Universidad:

De acuerdo con la versión policial, tras la detención del sospechoso y su traslado a un vehículo de transporte de aprehendidos, varias personas reaccionaron de forma violenta e intentaron impedir que la unidad se dirigiera hacia la Fiscalía.

“Las personas se tornan violentas y tratan de evitar que el vehículo siga su camino a la Fiscalía. En determinado momento también se causa el bloqueo de la vía pública, impidiendo el libre tránsito de la patrulla y posterior a una intervención de los oficiales la vía se despeja y esta persona es trasladada a la Fiscalía de Flagrancia”, agregó Rivera.

Posteriormente, las autoridades identificaron entre las personas que impedían el paso del vehículo a la diputada del Frente Amplio, Vianey Mora.

“Minutos después se logra determinar que una de las personas que se encontraban impidiendo el libre tránsito del vehículo de transportes de aprehendidos es una diputada y en este caso estaremos enviando los informes respectivos con el objeto de determinar la situación jurídica de esta actuación”, señaló Rivera.

El oficial herido fue identificado como Elainer Mora Hernández, quien cuenta con siete años de servicio en la Fuerza Pública. Según el reporte, sufrió una fractura en la rodilla izquierda, específicamente en el plato medial tibial, por lo que fue incapacitado y posteriormente deberá ser sometido a una intervención quirúrgica.

Policía que sufrió fractura.

Mora relató que, durante el forcejeo, la persona detenida cayó sobre su pierna, provocándole la lesión.

Consultado por Teletica.com sobre la participación de la legisladora, el Frente Amplio indicó que Mora se presentó al lugar para conocer el estado de salud de la persona detenida.

“Anoche la diputada llegó al lugar y solicitó a los oficiales de la Fuerza Pública, con credencial de legisladora en mano, conocer el estado de la persona detenida pues había indicios de que lo habían lastimado durante la detención. Pese a eso, los oficiales desatendieron su petición y movieron el vehículo, obligando a la diputada a hacerse a un lado”, indicó la agrupación política.

El partido añadió que se encuentra a la espera del parte médico del Hospital San Juan de Dios para conocer la condición de salud del detenido y recopilar más detalles sobre lo ocurrido.

La manifestación se realizó en rechazo al proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional, iniciativa que finalmente fue aprobada en primer debate con 27 votos a favor y 24 en contra.

La propuesta plantea cambios en la forma en que se vende y compra energía en el país. Sectores opositores han manifestado preocupación por posibles afectaciones al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como por eventuales incrementos en las tarifas eléctricas para sectores vulnerables.