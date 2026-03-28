Maniatados y con bolsas en sus cabezas: así encontraron tres cuerpos en el fondo de guindo

Lo que se reportó originalmente como un accidente de tránsito acabó siendo un macabro hallazgo en San Mateo de Alajuela.

Autoridades encontraron tres cádaveres en el fondo de un guindo. Los mismos estaban maniatados, con bolsas en sus cabezas y aparentes heridas de bala.

El hecho se reportó esta madrugada en el sector de Desmonte.

Según el reporte original que se hizo al servicio de emergencias, se trataba de la caída de un vehículo a un precipicio; sin embargo, al llegar al lugar se encontraron los cuerpos fuera del automóvil.

Las autoridades están en el sitio asegurando la escena para iniciar con la investigación.



De momento no se tienen mayores detalles de las víctimas.