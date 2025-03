Mamá narra cómo sospechoso de desaparición de Valentina drogó a su familia para violar a niña de 9 años

Una mamá de Quepos, Puntarenas, narró los momentos de angustia que viven luego de conocer que el sospechoso de la desaparición de la adolescente Valentina, de 16 años, es el mismo sujeto al que denunció por drogar a su familia para, aparentemente, violar a su hija de 9 años.

La mujer, quien prefirió no revelar su identidad, comentó a Telenoticias que se dieron cuenta de los hechos el 25 de diciembre de 2019, por medio de un dibujo.

“Todo comenzó cuando mi hija tenía 9 años, hoy tiene 18 años, es decir, hace nueve años ya. El hombre comenzó por el manoseo y, cuando ella ya se desarrolló como toda mujer, llegó al punto de una violación como tal, que fue constante. Afortunadamente, nunca pasó a más de un embarazo, nunca llegó enfermedad o algo más. Nos enteramos de todo por un dibujo, a mi hija le gusta mucho dibujar, bueno le gustaba porque desde entonces ha dejado mucho de dibujar y ella hizo un dibujo y lo puso en el estado del WhatsApp.

“Cuando en eso mi esposo le entró un mensaje, me dice que le revise el celular, entonces yo le reviso el mensaje para decirle a él de qué se trataba. Me llamó la atención de que en los estados del celular de mi esposo estaba exactamente el mismo dibujo. Pero no con el nombre de mi hija, sino con el nombre de esta persona, lo abrí y me llamó mucho la atención y ahí fue donde relacionamos las cosas y fue donde nos dimos cuenta de lo que estaba pasando”, contó la mujer.

También explicó que su hija mayor conversó con la menor afectada, quien le confesó que esta persona había abusado sexualmente de ella desde los 9 años, y que hace dos meses también había abusado de ella en la casa de sus papás.

“A nosotros él nos drogó, por suerte nos dimos cuenta y yo estuve mal un tiempo. No relacionábamos las cosas porque no estábamos enterados de lo que realmente estaba sucediendo. A mí me mandó al hospital en varias ocasiones con muchas taquicardias e inflamación en mis labios, por los efectos secundarios de la droga, posiblemente para cometer estos hechos.

“Nos dormía a todos, absolutamente a todos, a las hermanas, a mi esposo y a mí para cometer las fechorías que hacía, porque era constante, ya que él era casi como miembro de la familia, porque nosotros lo conocimos en la iglesia, asistíamos a la iglesia con él, con las hermanas. O sea, era un vínculo bonito en el momento, porque era una amistad bonita, de dos familias por así decirlo. Pero jamás imaginamos que ese vínculo bonito estaba llevando hacia otros intereses”, manifestó la madre.

Cuentas pendientes

Este miércoles, la Fiscalía confirmó que abrió una causa contra el hombre, identificado con los apellidos Álvarez Ulate, de 29 años, por el aparente delito de seducción de persona menor de edad por medios electrónicos, tras la desaparición de la colegial Valentina Brenes Vega.

Brenes, de 16 años, desapareció el pasado lunes en las afueras del Liceo Experimental Bilingüe de la Trinidad de Moravia, en San José. Sin embargo, fue encontrada la tarde de este martes en una casa con Álvarez, en el centro de Parrita.

“Hoy miércoles, me paralicé, me paralicé cuando supe que este mismo hombre es el que había llevado a su casa a la menor Valentina, quien desapareció en Moravia el lunes, y supe que era él cuando dijeron los apellidos. Cuando en las noticias dicen los apellidos de él, yo estaba sentada con mi hija, la que está afectada con este muchacho, y me quedé en shock unos cinco segundos y digo: ‘Amor, ese es fulano’. Ella me dice: '¿De qué me está hablando, mami?' Yo: ‘Mi amor, la muchacha que estaba desaparecida de Moravia, que estaba aquí en Parrita, estaba con fulano de tal, él la tenía secuestrada’.

"En ese momento, lloré de felicidad porque él está detenido. O sea, no me gusta el hecho de que una familia esté pasando esto, por la afectación a la familia de la muchacha, porque sé lo duro que pueden estar viviendo ellos también. Lo único que quiero es que lo metan a la cárcel y pase ahí muchos años porque son muchas mujeres las que están sufriendo por los abusos de él”, agregó la madre de familia.

El Ministerio Público indicó que este sujeto, actualmente, está a la espera del inicio de un juicio en su contra por los aparentes delitos de violación, abuso sexual y seducción de menores por medios electrónicos contra otra menor.

“La Fiscalía de Quepos y Parrita confirmó que, en contra de Álvarez Ulate, existe el expediente 18-000783-0457-PE, en el cual se le acusó formalmente el 24 de noviembre de 2020. El Juzgado Penal de la zona realizó una audiencia preliminar y acogió la solicitud de la Fiscalía para ordenar un juicio, sin embargo, este todavía no se ha realizado.

“Se trata de un caso por dos presuntos delitos de violación, uno de abuso sexual contra menor de edad y una seducción de menores por medios electrónicos, ocurridos, según la Fiscalía, en el sector de Boca Vieja, El Cocal, en Quepos”, indicó el Ministerio Público.

¿Por qué no se ha realizado el juicio?

El Poder Judicial informó, este miércoles, que el debate contra este hombre no se ha realizado por dos razones: la primera, el tribunal únicamente tiene una sección de tres personas juzgadoras que deben atender juicios colegiados y unipersonales en Garabito, Parrita y Quepos. “Por ello se realizan las gestiones necesarias ante el Consejo Superior para que con se analice la posibilidad de dotar de más recursos o bien una reestructuración de la competencia del Tribunal”, se lee en un comunicado de prensa.

Como segunda razón, se indicó que “el Tribunal cumple con las disposiciones de señalar con prioridad los procesos cuyas personas imputadas están privadas de libertad, adultas mayores, casos de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres y delitos sexuales en perjuicio de personas menores de edad”.

El documento también detalla que los casos en esa zona aumentaron considerablemente, superando la capacidad actual.

“La entrada anual creció de 289 en el 2022, a 343 en el 2023 y 454 en el 2024; es decir, que la entrada promedio el último año fue de 40 casos mensuales, siendo la capacidad del Tribunal de 32 sentencias o medidas alternas, lo cual repercute directamente en el crecimiento del circulante porque no se tiene capacidad de absorber la entrada”, concluyó el Poder Judicial.