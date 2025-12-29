Mamá encuentra a hijo asesinado a balazos en la cocina de su casa

Una madre encontró a su hijo asesinado a balazos en la cocina de su casa, ubicada en el sector de Garabito de Aguas Zarcas, la tarde de este lunes.



El fallecido fue identificado con los apellidos Carvajal Benavides, de 34 años. La confirmación de su identidad fue brindada por la madre del ofendido a las autoridades policiales que atendieron el caso.

El hecho se registró a las 2:17 p.m. a lo interno de una finca, a aproximadamente 600 metros de la escuela de Garabito.

"Paramédicos que atendieron la emergencia confirmaron que el hombre presentaba múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo y ya estaba fallecido al momento de la revisión", indicó la Cruz Roja Costarricense.

En la escena, agentes judiciales ubicaron varios casquillos de arma de fuego, que ahora son parte de la investigación.

En caso quedó en manos de la Policía Judicial para determinar el móvil de asesinato.

