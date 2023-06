Mamá de niño que huyó de sicarios en balacera: “Está traumado, vivir eso no es fácil”

“Antes de que mi hijo se fuera a la escuela, yo lo persigné y le dije 'que Dios lo acompañe'. Nosotros le hemos dicho que cuando hay algo así que corra, no vea y no le haga caso a nadie. La inseguridad ciudadana ahorita es muy grande, esto fue algo muy tenso y difícil, pero mi hijo tiene que continuar su vida y nosotros también porque no hay de otra”, agregó.