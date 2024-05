Mamá de Nadia Peraza dijo al OIJ que sospechoso le entregó “bolsa de ropa con sangre”

La madre de Nadia Peraza declaró al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que, al tercer día de no tener noticias de su hija, sospechó que algo le había ocurrido.



En la denuncia que hizo ante las autoridades, Marilyn Espinoza, madre de Peraza, relató cómo era el comportamiento habitual de la víctima y de qué forma cambió en cuestión de tres días.

Según el documento que figura en el expediente judicial, la mujer vio a Nadia por última ocasión días antes de que finalizara febrero. Eso ocurrió como a las 10 a. m., cuando la ofendida llegó a ver a la hija de dos años y ocho meses antes de irse al trabajo, que por lo general era a la hora de almuerzo.

La denunciante precisó que luego de tres días sin tener noticias de su hija, empezó a sospechar que algo le había pasado.

“A mí me comenzó a extrañar que ella no llegara a visitar a la bebé, ya que lo más que ella podía ausentarse y no visitar a la bebé era entre dos y tres días, cuando ella ya no estaba llegando yo le ponía mensajes de WhatsApp y le preguntaba que por qué no iba y ella me decía que después y que luego me llamaba, y fueron solo escritos. Cuando yo veía que ella no llamaba, yo la llamaba, pero ella no contestaba”.