Mamá de Marco Calzada en juicio: "Cuando lo vi, sentí un dolor desgarrador que no le deseo a nadie"

Por Luis Jiménez | 5 de julio de 2023, 9:55 AM

El papá de Marco Calzada, Mario Calzada, fue el primer testigo en declarar durante el juicio que inició este miércoles por el asesinato de su hijo, ocurrido el sábado 2 de julio de 2022 en el centro de San José.



En sus primeras declaraciones, afirmó que lo que quiere en este debate es que se haga justicia.



"En los días previos a su muerte, mi hijo estaba estudiando porque tenía examen de Cálculo. El día de los hechos, me dijo que iba para la ‘Cali’, un lugar donde hay bares y restaurantes. A las 10 p. m. fue la última vez que mi esposa habló con él para preguntarle si el domingo iba a ir a tocar música a la misa, a lo cual respondió que sí.



"Al día siguiente (domingo), nos levantamos temprano para organizar la dinámica de toda la familia, pero comenzamos a preocuparnos porque no sabíamos nada de él y nunca mi hijo había hecho eso de no informarnos ni de llegar a la casa. Llamamos a sus amigos, pero nadie sabía dónde estaba, así que hicimos una publicación en redes sociales que, por dicha, se hizo viral", narró Calzada.



Luego de revisar el WhatsApp en la computadora de Marco, la cual dejó prendida, el padre halló el celular del joven, pero no dio con su ubicación, por lo que, de inmediato, llamó al Servicio de Emergencias 9-1-1.



"En el 9-1-1 nos recomendaron poner la denuncia por desaparición en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así que lo hicimos, pero antes nos fuimos a buscarlo a todos los hospitales y no encontramos reportes de él, ni información de nada. Llamábamos al teléfono de mi hijo, daba tono, pero no contestaban.

"Sin embargo, ya en el OIJ, una agente judicial llama al celular y le contesta un señor, a quien ella le dice que es de parte del OIJ, que el celular es de una persona desaparecida. El señor dice que es taxista y que le dieron el teléfono como medio de pago. El taxista, en la descripción que dio de quienes se lo entregaron, supimos que no era Marco porque no coincidían con él y nos preocupamos mucho.

"Alrededor de las 11 a. m., un enfermero le comunica a un amigo que atendió un asesinato de un joven que coincidía con todas las descripciones de la publicación que hicimos de mi hijo en redes sociales, nos dicen que tenemos que ir a identificar un cuerpo, así que vamos a la Morgue y ahí lo logramos identificar mi esposa y yo", comentó Calzada.

Mario Calzada contó, durante su declaración, que no ha podido activarse laboralmente, también señaló que no logra concentrarse y "no se encuentra", luego de que ocurrió el asesinato de su hijo.

“Mi vida y la de mi familia ha cambiado totalmente, es una onda expansiva que no sabemos todavía asimilar. Mi hijo era diferente, era un líder, nunca fue capaz de hablar mal de nadie, se diferenciaba por entregarse. Esto nos cayó como un balde, mi esposa me dijo que teníamos que agarrar esta cruz con valentía, fue una gracia de emociones que entró ese día y que hasta hoy nos ha mantenido en pie. Ahora nos toca asumir un rol muy fuerte, que cambió nuestra vida por completo”, finalizó el padre de la víctima.

Otro testimonio

La segunda testigo en declarar en este juicio fue la mamá del ofendido, Gabriela Valverde, quien, en alrededor de 20 minutos, relató todo el calvario que vivió su familia hasta encontrar a su hijo sin vida en la Morgue Judicial.

"Cuando fuimos a la Morgue, iba con la fe de que no fuera él; pero, cuando llegamos, confirmamos que sí era mi hijo, fue apuñalado y le robaron un teléfono marca ‘patito’, que no valía nada. Cuando lo vi, sentí un dolor desgarrador que no le deseo a nadie. Somos una familia de fe, que cree, y el primer grito desgarrador que me sale cuando lo veo es: 'Padre, perdónalos porque no saben lo que hicieron'", dijo Valverde.

"Recibimos mucha terapia porque todo no tiene sentido, hay mucho dolor, tristeza, sabemos que mi hijo no va a venir de vuelta, pero queremos justicia para nosotros y otras familias que viven estos dramas cuando la vida de sus seres queridos es arrebatada de manera violenta", dijo Valverde.

Los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2022, en horas de la noche, en las cercanías del Barrio Chino, en San José.

En apariencia, los imputados hirieron con un arma blanca al ofendido y se llevaron su celular. Producto de la agresión, la víctima falleció en el lugar.

Dos hermanos son los sospechosos de asesinar a Marco Calzada y, este miércoles, el Ministerio Público los acusó de homicidio calificado y robo agravado.