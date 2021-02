Mamá de Luany sobre sospechoso: “Él durmió con el cuerpo de mi hija cinco días"

La mamá de Luany Salazar espera que las autoridades no la "abandonen" durante el proceso judicial contra el sospechoso de matar a su hija.

La madre asegura que, durante cinco días, ese hombre tuvo el cuerpo de la joven en la casa donde vivía.



“Yo espero en Dios que las autoridades y jueces no me abandonen porque soy una costarricense más víctima de una atrocidad. La astucia con que él (sospechoso) manejó la situación y lo que hizo es terrorífico para mí; un ser humano con un poco de amor en su corazón no le hace eso a nadie. Él durmió como cinco días con el cuerpo de mi hija en la casa”, dijo Patricia Zamora, mamá de Luany.

El próximo miércoles 10 de febrero se llevará a cabo la audiencia preliminar contra el principal sospechoso de matar a la joven, en el Juzgado Penal de Tres Ríos. Ahí se valorará si el caso va a juicio.

​El abogado de la familia, Joseph Rivera Cheves, solicitará la pena máxima contra el sujeto, así como 200 millones de colones por daños morales y materiales.

“Ese día voy a explicar, junto con el fiscal que lleva el caso, que existe mucha prueba indiciaria, videos y pruebas científicas que determinan que hay probabilidad suficiente para demostrar que este muchacho es el actor intelectual del asesinato de Luany Valeria”, dijo Rivera.

Además, señala que “vamos a pedir la pena máxima de 35 años por homicidio calificado y 15 años por robo agravado porque él le robó a Luany unas pertenencias (teléfono) y hay un video donde se ve que él lleva esa pertenencia hasta un local comercial. También hay rastros de agresiones sexuales en el cuerpo de la víctima y mucho ADN del sospechoso en ella”.

La defensa cuenta con ocho testigos, el testimonio de un perito forense, 23 informes de la policía, entre estos los del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). También presentarán una prueba pericial, dictamen médico legal y un dictamen de biología forense.

Según Rivera, hay pruebas suficientes y material para elevar el caso a juicio.

“Los jueces pueden elevar el caso a juicio inmediatamente, pero como es tan complejo podrían durar unos cinco días en dar la resolución. Yo estoy satisfecho porque la Fiscalía y el OIJ han hecho una buena labor en estos seis meses”, añadió Rivera.

Por su parte, la mamá de Luany pide a todas las personas que se unan para que Dios toque el corazón de ellos (jueces) y los haga tomar la mejor decisión, no la que ella quiere, sino la que se debe tomar.

“Mi pensamiento es que quisiera luchar para que las personas que comenten esas atrocidades paguen, una persona que hizo esto con mi hija no debería andar libre en las calles porque si se lo hizo a ella, lo puede hacer con cualquiera. Debe de tener un castigo ejemplar y tenemos que sentar un precedente no solo por ella, sino por todas las demás”, comentó Patricia Zamora.

La joven Luany Salazar de 23 años fue reportada como desaparecida ante las autoridades el 9 de junio de 2020. Días después (15 de junio 2020) fue encontrada por un familiar, enterrada y sin vida en el patio de la casa del principal sospechoso, en Linda Vista de La Unión de Cartago.

Este hombre fue detenido por las autoridades y ahora cumple prisión preventiva mientras la investigación continúa.