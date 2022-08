Mamá de Luany: “Deberían de juzgarlo por dos muertes, porque a mí también me mataron”

Este martes, en los Tribunales de Cartago, inició el nuevo juicio por el homicidio de la joven Luany Salazar, luego de que el pasado 4 de marzo de 2022 fuera anulada la sentencia que se dictó en un primer debate.



El imputado, de apellido Mejía, había sido condenado en julio de 2021 a 18 años de cárcel por un homicidio simple, y se sumó un año más a su condena por el delito de robo simple.

Sin embargo, Joseph Rivera, el abogado defensor de la familia de la víctima, impugnó dicha resolución porque considera que Mejía debería ser sentenciado a 35 años de cárcel por homicidio calificado y a otros 15 años adicionales por robo agravado.

La primera persona en testificar en este segundo juicio fue la madre de Salazar, quien afirmó, entre lágrimas, que al hombre lo deberían de juzgar por dos muertes, porque también la mataron a ella cuando perdió a su hija.

“Como madre y como ser humano creo que a él no lo deberían de juzgar por una muerte, sino por dos porque a mí me mataron también. Mi hija era esa persona que nunca me dejaba sola, me decía que me iba a cuidar siempre, pero él me la quitó. Lo que hizo no es de Dios; a la par de él, ella era una mujer indefensa.