Mamá de joven que permitió ataque de perros: "Si mi hijo tiene que ir a la cárcel, que vaya"

"Yo le dije al oficial: “si mi hijo tiene que ir a la cárcel, que vaya, es responsabilidad de él. Él es un adulto y si tiene que responder, que responda. Yo por eso no tengo ningún inconveniente porque yo no voy a alcahuetear esas cosas que él hizo.

Yo le dije a la dueña de los perros afectados que me iba a hacer cargo de los gastos de la veterinaria. Llamé al veterinario Franklin Loaiza, llevé a los perritos afectados a LotoVet, los dos perritos están bien, un poco golpeados, pero Franklin los revisó, los inyectaron, les mandaron medicamentos, antibióticos, y gracias a Dios todo bien. Yo le dije a la muchacha que si los perros necesitan algo, o llevarlos de nuevo a la veterinaria, yo me comprometía a llevarlos. Yo le pedí disculpas a ella, le dije: 'disculpe, yo no sabía que estaba pasando, pero me hago responsable porque los perros son míos, no de mi hijo'", declaró.