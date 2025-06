Mamá de joven asesinada dice que sospechoso “la amenazaba y llegaba a insultarla"

Valentina Elizondo Moscoso, la joven embarazada asesinada este sábado en Chacarita de Puntarenas había denunciado a su expareja por violencia y desde noviembre del año pasado contaba con medidas de protección.



Así lo aseguró su madre, Vilma Moscoso, quien habló con Teletica.com.

Según contó, el sospechoso —quien no aceptaba que la relación había terminado— la hostigaba con frecuencia, incluso en la casa donde ella vivía con su nueva pareja.

“Él llegaba, la insultaba, la amenazaba. Yo tengo los videos donde se ve cómo aparecía en la casa. Ella me decía: ‘Mamá, vino otra vez’, y yo le decía que no le respondiera, que lo dejara gritar”, recordó Moscoso, con voz entrecortada.

El día del crimen, la joven dejó a su hija Sofia de casi dos años al cuidado de su madre. Estaba haciendo diligencias con su pareja, y por la lluvia no pudo regresar a recogerla.

A las 5:05 p.m., le escribió un mensaje a su mamá diciéndole que ya extrañaba a la niña: “Mamá, me hace falta ya Sofía”. Ese fue el último mensaje que doña Vilma recibió de su hija.

Solo 15 minutos después, a las 5:20 p.m., la llamaron para informarle que la habían asesinado. “Me dijeron que la habían herido, que la habían matado. Cuando llegué, todavía estaba viva, pero no me dejaron acercarme. Me contaron que botaba sangre por la boca y la nariz… el balazo fue por la espalda”, lamentó.

La joven tenía casi seis meses de embarazo. Según su madre, trató de evitar que su actual pareja se enfrentara al agresor, y fue en ese intento que recibió el disparo mortal.

“Él nunca respetó las medidas. Solo pido que se haga justicia. Él no la perdonó y fue ahí donde le dio el balazo por la espalda. Espero que se haga justicia, que sean razonables y que no lo suelten. Pero bueno, todo lo dejo en manos de Dios”, dijo Moscoso.