Mamá de joven asesinada: “Captura me alivia el corazón, pero no me va a devolver a mi hija”

Sonia Ballestero, madre de Kasandra Sánchez, joven asesinada el pasado 6 de marzo en las afueras de un bar en San Rafael de Poás, Alajuela, asegura que la captura del principal sospechoso "le alivia el corazón", aunque "hay una familia muerta en vida".



El supuesto responsable de dispararle en el pecho a la muchacha de 19 años, identificado con los apellidos Arce Céspedes, de 30 años, estuvo en fuga por varios días. Este martes 22 de marzo fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Cariari de Pococí, Limón.

La mamá de la víctima quiere que se haga justicia por el crimen.



“Con la captura de esta persona no me van a devolver a mi hija, pero me alivia el corazón. Sin embargo, hay toda una familia que está muerta en vida”, dijo Ballestero.

Además, explicó que quieren que le impongan prisión preventiva al hombre y, por eso, desde un principio interpuso, junto a sus abogados, la denuncia correspondiente ante las autoridades.

“Tenemos mucha paz hasta el momento, los sentimientos encontrados han sido muy duros porque no encontraban al sujeto, el primer día que yo vine aquí (OIJ) a poner la denuncia sentí mucha fe porque le pusieron mucho empeño y había todo un país buscándolo”, expresó.

“Queremos que le den prisión preventiva y que empiece un proceso, yo pedía que no estuviera en la calle porque en cualquier momento mataba a otras personas porque, así como no tuvo contemplación con mi hija, tan joven, no lo iba a tener con otras personas”, agregó la madre.

Espera que se haga justicia, pero pide que sea sin violencia porque, asegura, el dolor que siente es muy grande y no quiere que otros pasen por esto.

El principal sospechoso del asesinato de Kasandra fue capturado en una vivienda que estaba aislada de otras casas. Una denuncia anónima fue clave para dar con el sujeto.

Arce se encuentra ante las órdenes del Ministerio Público, a la espera de la indagatoria y solicitud de medidas cautelares.

