Mamá de gemelas perdió casa mientras esperaba que una de sus hijas saliera del hospital

Una mamá de gemelas recién nacidas perdió su casa en un incendio, el miércoles, mientras esperaba a que una de sus hijas saliera del hospital.



Heidy Araya conversó con Teletica.com y contó que, por suerte, ella y sus bebés no estaban en la vivienda cuando iniciaron las llamas.

“Mis hijas, Tiffany y Britany, nacieron prematuras hace exactamente 15 días, pero dos días después me dieron de alta con una de ellas, sin embargo, la que nació de segundo continúa hospitalizada. Ayer por la noche, antes del incendio, yo salí de la casa y me fui donde mi hermana porque tenía la fe que hoy (jueves) le dieran de alta”, dijo Araya.

La bebé se encuentra internada en el Hospital Nacional de las Mujeres Adolfo Carit Eva.

Poco antes de las 2 a. m., las tres familias que vivían en las cuatro casas afectadas en San Sebastián, San José, tuvieron que salir solo con lo que llevaban puesto: las llamas arrasaron, en cuestión de minutos, con todo lo que había a su paso.

“Por suerte no estuve ahí porque creo que hubiéramos muerto. Toda la vida he vivido en esta casa con mi hija de 10 años, mi hijo de 21 y ahora iba a estar con mis bebés, pero por dicha no estábamos”, contó Heidy Araya.