Mamá de Christian Tijerino: "Estamos concluyendo que me lo asesinaron"

Tras año y siete meses de espera, la resignación se apodera de doña Martha Seibert. Ella es la madre de Christian Tijerino López, quien desapareció el 18 de febrero de 2020.

El joven visto por última vez en Bagaces de Guanacaste y, poco después, la Policía encontró su carro abandonado a la orilla de la Ruta Interamericana Norte.

Hay pocas pistas sobre el caso. Una de estas es que varios hombres habrían montado a Christian a un carro y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Sucesos Búsqueda de Christian Tijerino no arrojó indicios importantes

La desesperación en la familia de Tijerino es total, al punto de que dan por un hecho que el joven fue víctima de homicidio.

“Estamos concluyendo que a Christian me lo asesinaron, fue un homicidio, porque mi hijo nunca se dejaría de comunicar con la familia, es un año y siete meses ya. Estos tipos siguen callados y no están indicando el paradero de mi hijo, algo grave le pasó y en la forma en que me lo golpearon es un homicidio de parte de estos individuos, que llevó nueve meses al OIJ encontrarlos”, relató Seibert.