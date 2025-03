Mamá de Allison tras cinco años del asesinato: “Vivo esperando que Dios nos reencuentre”

Han pasado cinco años desde el asesinato de Allison Bonilla Vásquez, un caso que conmocionó al país y que marcó un antes y después en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Su madre, Yendry Vásquez Cordero, quien conversó con Teletica.com este martes, sigue enfrentando con profundo dolor la ausencia de su hija, cuyo recuerdo permanece intacto en su corazón.

La madre de Allison recuerda con angustia los días de búsqueda, el dolor de la incertidumbre y la lucha por justicia.

"Uno desea que al que mató a mi hija lo condenen más años porque esas personas no merecen estar en la calle. No me va a devolver a mi hija, pero gracias a Dios no fue la pena primera de 18 años la que le dieron, por lo menos le pusieron la máxima de 35 años de cárcel, no está libre y eso le da un poquito de paz a uno como familia", manifestó Vásquez.