Mamá de Allison: “Todos los días quiero morirme, pero solo vivo para ver justicia”

Yendry Vásquez, la mamá de la joven asesinada Allison Bonilla, enfrentó cara a cara al principal sospechoso de matar a su hija y le recriminó todo el daño que le hizo a su familia.



Este lunes, en el último día de juicio el Tribunal le dio la palabra a Vásquez, quien entre gritos y lágrimas le habló al imputado de apellidos Sánchez Ureña.

“Por qué no me dejó a Allison para poder abrazarla por última vez, por qué me dejó unos huesitos. Desde que vi los huesos mi hija no volvió a ser la misma y ningún ser humano debe morir como ella lo hizo; por qué me la devolvió así, no era justo lo que ella sufrió y verlo sentado como si nada hubiera pasado”.