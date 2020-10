Mamá de Allison: “No merecías morir de la forma que lo hicieron”

El amor de madre está cada vez más presente en el corazón de Yendry Vásquez, la mamá de Allison Bonilla.



Hace algunas semanas la familia todavía no aceptaba un pésame; sin embargo, tras los hallazgos e indicios de los últimos días, su mamá asegura que ahora su hija está en el cielo.

“Amor de mamá, ahora estás en un lugar más seguro donde no te van a hacer daño. Espero que desde el cielo me des esas fuerzas que me has dado hasta hoy, eres lo más hermoso que Diosito me dio, muy pronto vamos a estar juntas, seguir con nuestros sueños mi bebé”, escribió doña Yendry en sus redes sociales.

Tanto ella como los demás familiares de la joven han asegurado en las últimas horas que las personas involucradas deben pagar, en plural, ya que no creen que exista solo un responsable.

“Nosotros no creemos que el sujeto haya actuado solo, porque una persona sola no puede hacer todo lo que él hizo”, manifestó el tío de Allison, Marvin Cordero.

En la publicación, la mamá de la joven asesinada también aseguró que desea hacer justicia y que el dolor de la ausencia de su hija la acecha día a día.

“Dios se lució dándome lo más valioso, lo más hermoso. Voy a hacer justicia mi amor, no merecías morir de la forma que lo hicieron. El saber que no te puedo ver por última vez, besarte y abrazarte me parte el alma, eres mi pollito, mi gran amor. Mamá te ama con toda el alma”, concluyó la madre.

La familia de Allison indicó ayer que ellos mismos reconocieron y confirmaron que los zapatos encontrados en el botadero eran de la joven de 18 años, así como el esmalte de la uña.

Las autoridades judiciales confirmaron que no irán al botadero clandestino este martes. Se encuentran a la espera del análisis de los restos óseos y las prendas ubicadas en ese sector.