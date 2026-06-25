Maletas con dinero, artistas y droga: lo que halló OIJ en celular de “Pecho de Rata”

La revisión del teléfono celular de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, permitió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a la Fiscalía acceder a videos, fotografías y conversaciones que, según el expediente judicial, evidencian su presunto poder económico.

El dispositivo fue decomisado en mayo de 2025 durante una intervención policial, cuando López Vega viajaba en un vehículo de alta gama y transportaba ¢3 millones en efectivo.

Entre los archivos encontrados destaca un video en el que el extraditado abre una maleta llena de fajos de dólares y colones. En la grabación, además, aparece entregando ¢10 millones como regalo de cumpleaños a su nieto de cuatro años.

El expediente describe la escena de la siguiente manera:

"Se escucha decir a Edwin López Vega lo siguiente: ‘Story Time’, le dije a mi nieto que agarrara un fajo de billetes de regalo de cumpleaños, pero yo me estaba refiriendo a las ligas de $2 mil, entonces que agarre una, pero él muy inteligentemente agarró uno de los anaranjados.

"Vea que están en ligas, las ve, agarró una de estas, equivalente a ¢10 millones; yo le estoy diciendo que agarre una de las verdes, pero el hombre se fue a los anaranjados. El hombre agarró una liga de los anaranjados donde hay ¢10 millones. ¿Qué puedo hacer en este Story Time? Díganme ustedes".

El expediente del caso Riverside también señala que “Pecho de Rata” mantenía una estrecha relación con artistas internacionales, a quienes invitaba a un bar de su propiedad. Para los investigadores, estos vínculos reflejarían el alcance social y económico atribuido a la organización criminal.

Uno de los apartados del expediente menciona lo siguiente:

“Se logra apreciar al cantante Elephant Man, de nacionalidad jamaiquina, compartiendo con uno de los nietos de Edwin López Vega, lo cual demuestra una gran cercanía del cantante con la familia.

"En la captura de video se observa al cantante portando el dije de un Cristo, que es parte de la joyería personalizada que utiliza López Vega, lo cual demuestra un grado de relación y confianza”.

Además de los videos y fotografías relacionados con su entorno personal, en el teléfono también se encontraron imágenes que, según la investigación, muestran cargamentos de droga transportados en lanchas hasta Cahuita.

Hasta este jueves, el OIJ reporta 53 personas detenidas como parte de las diligencias vinculadas al caso. Asimismo, las autoridades informaron sobre el decomiso de ¢22 millones en efectivo, droga, ocho armas de fuego, un fusil de asalto, siete vehículos de alta gama, cinco lanchas, 49 piezas de joyería y municiones.