Madrugada violenta: cuatro hombres asesinados en Limón, Alajuela y Guanacaste

La noche de este domingo estuvo marcada por la violencia, con el asesinato de cuatro personas en Limón, Alajuela y Guanacaste.

El primer hecho ocurrió cerca de la medianoche en Liverpool de Limón.

De acuerdo con la Cruz Roja, se recibió un reporte de un herido por arma de fuego cerca del río Blanco. Al llegar al sitio, los socorristas localizaron a un hombre adulto con varios disparos en el tórax, quien fue declarado fallecido en el lugar.

Treinta minutos después se emitió la segunda alerta: una riña entre varios sujetos en San Rafael de Guatuso, Alajuela.

Las unidades encontraron a dos hombres con heridas de arma blanca. Uno ya había fallecido, mientras que el otro fue estabilizado y trasladado en condición delicada al centro médico.

El último incidente se reportó a las 3:26 a. m. en Tamarindo de Santa Cruz, Guanacaste.

En el sitio se halló a dos personas heridas por arma de fuego dentro de un vehículo. Ambos presentaban múltiples disparos y fueron declarados fallecidos en la escena.

Además, se ubicó a cuatro adultos más con heridas de bala, quienes rechazaron ser trasladados al hospital.

La Fuerza Pública atendió los diferentes escenarios y coordinó con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de cada zona para el levantamiento de los cuerpos, así como las investigaciones y recolección de evidencia.