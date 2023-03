Madres de mujeres desaparecidas en Limón: “Sus hijas lloran toda la noche preguntando dónde están sus mamás”

“Queremos respuestas, la policía no nos dice nada, son 20 días, se les dio direcciones, nombres de personas y no nos dicen nada. Solo sabemos que iban para la fiesta y que había otras personas ahí, desde entonces no tenemos contacto. Pedimos al OIJ que hagan algo. Al Gobierno solo le importan los temas de drogas, pero si se pierden personas no les importa, es como si se perdiera un perro”, relató Graciela Jiménez, madre de Nahomy.