Madre tica fue asesinada en EE. UU.: esposo e hijo de 18 años son principales sospechosos

El canal estadounidense News Channel 9 de ABC dio a conocer la noticia sobre la desaparición y homicidio de la costarricense Silvia Vílchez, ocurrido en el condado de Sequatchie, Tennessee.

Su esposo e hijo de 18 años fueron acusados de la muerte y de abuso del cadáver, según el medio norteamericano.

"De acuerdo con los investigadores, dentro de la vivienda de Vílchez, ubicada en Lewis Chapel, las autoridades encontraron manchas rojas en la alfombra, presumiblemente de sangre, salpicaduras en paredes, escritorios y fotografías, además de una aspiradora industrial que contenía lo que parecía ser sangre.

"Posteriormente, restos humanos que se cree pertenecen a la víctima fueron localizados en una hoguera detrás de la casa y en una zona boscosa cercana", señala 'News Channel'.

Los agentes policiales ejecutaron una orden de allanamiento en la casa de la tica el 30 de octubre, luego de recibir declaraciones contradictorias de David W. Gardiner, esposo de Vílchez, y Gabriel M. Vílchez, hijo de la víctima.

De acuerdo con el informe, ambos aseguraron inicialmente que Silvia se encontraba en Costa Rica; sin embargo, una señal de su teléfono celular la ubicó dentro de la residencia.

"Durante una entrevista grabada, los informes indican que Gabriel Vílchez confesó haber golpeado a su madre con un bate de béisbol mientras su padrastro observaba, para luego arrastrar el cuerpo hasta una hoguera y quemarlo", señala el medio estadounidense.

Tanto Gardiner, de 64 años, como Vílchez, de 18, enfrentan cargos por homicidio criminal y abuso de cadáver. Actualmente, están detenidos en el Centro de Justicia del Condado de Sequatchie.



Vecinos de la familia manifestaron a News Channel su asombro ante las acusaciones, señalando que la familia parecía tener una relación afectuosa y que Silvia Vílchez era una miembro activa de su comunidad.



En declaraciones a Teletica.com, Olman Mena, sobrino de la víctima, confirmó que Silvia desapareció el 28 de octubre y que desde entonces no se tuvo más información sobre ella. Agregó que la fallecida deja otra hija que reside en Costa Rica, mientras que el hijo acusado del crimen es fruto de una relación anterior.



Silvia Vílchez había residido en San Rafael de Heredia, Alajuela y Santa Bárbara de Heredia, antes de emigrar a Estados Unidos hace más de 15 años.

