Madre sigue buscando a hija desaparecida hace 10 días: “Deseo que me la devuelvan”

La desesperación y la angustia se han convertido en pan de cada día para una madre que busca desesperadamente a su hija, quien desapareció desde hace 10 días.



A Anyelina Mena Mora, de 12 años, se le perdió el rastro luego de salir de su casa en Suerre de Pococí, Limón, el viernes 26 de julio por la noche.

"No sabemos nada, todo sigue igual que el primer día, cada día más desesperada y muerta en vida. Yo deseo que me devuelvan a mi hija, nada más", expresa con dolor su mamá, Graciela Mora.

Desde la desaparición de su hija, nadie le ha proporcionado información concreta. “He andado en todas las casas, preguntándole a las compañeras del colegio de mi hija, a sus mejores amigas, y hemos ido a buscarlas para intentar encontrar una pista”, relata.



La única pista que tiene es una carta que su hija dejó antes de desaparecer, en la cual mencionaba que estaría en casa de una amiga; pero, hasta ahora, nadie sabe nada.

"Estoy muy mal, no duermo, no como, solo espero el momento en que llegue mi hija. Mis hijos me dicen que esté tranquila, que ella está bien y pronto va a aparecer.