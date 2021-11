Madre es juzgada por permitir violaciones y abusos sexuales contra su hija

Una madre de Alajuela es enjuiciada por presuntamente permitir que su hija de 7 años fuera utilizada para realizar vídeos con contenido de abusos sexuales y violación.



El juicio se realiza en los tribunales de Alajuela desde este miércoles. La acusada es vecina de El Roble de Alajuela.

Según el Ministerio Público, la madre de la menor habría permitido que su expareja violara a la pequeña y cometiera diversos abusos sexuales en perjuicio de la víctima.

Lea también Sucesos Falsos policías lo sacan por la fuerza de su casa y lo ejecutan en calle solitaria

Tales actos, los habría grabado la pareja y los difundieron mediante Internet.

En su declaración, la imputada alegó que el hombre la amenazaba para que le permitiera agredir sexualmente a la niña.

“Empezó a tomar licor y me dijo que incluyéramos a mi hija en un video sexual de esos y yo lo dije que no, que jamás, que cómo se le ocurría decirme una cosa de esas, entonces llegó, me tomó por el cuello, me presionó contra la pared, que teníamos que hacerlo, que él con eso ganaba mucho dinero, que él difundía esa pornografía y que tenía muchas personas tanto en Costa Rica como fuera a las cuales les gustaba ese tipo de videos, yo le dije que no que se largara de mi casa, que se fuera”, explicó la sospechosa.

Lea también Sucesos Abogado con 25 años de experiencia fue víctima de pistoleros en Guácimo

La mujer agregó que, debido al apego que tenía con su expareja y al ciclo de violencia doméstica que sufrió, permitió las agresiones contra la niña.

“Yo sentía un apego demasiado emocional a él, yo tenía demasiado miedo y temor, mi mamá y mi hermana también, ellas escucharon cuando me trataba mal, cuando me decía que yo era una basura que no servía para nada, toda mi vida he sufrido siempre de maltrato”, agregó la mujer.

La sospechosa es procesada por un delito de violación calificada y dos abusos sexuales en calidad de cómplice, además de coautora de dos delitos de producción de material con contenido de abuso sexual infantil.

La expareja de la acusada previo a este debate se sometió a un juicio abreviado.