Madre entrega a su hijo a la Policía por apuñalar a estudiante frente a Cindea en Guanacaste

Un adolescente de 17 años quedó bajo custodia de las autoridades judiciales como sospechoso de apuñalar a otro estudiante menor de edad durante un altercado ocurrido la noche del martes en Belén de Carrillo, Guanacaste.



El incidente se reportó a eso de las 9:55 p.m. en un parqueo ubicado frente al Cindea de la zona. De acuerdo con el reporte policial, los involucrados, de 16 y 17 años, discutieron cuando se disponían a abordar un autobús, situación que derivó en una pelea.

"Durante el enfrentamiento, el joven de 17 años presuntamente atacó al otro estudiante con un arma blanca, provocándole una herida en uno de sus glúteos.

"La víctima fue trasladada en condición estable a un centro médico en Filadelfia y posteriormente enviada al Hospital de Liberia para recibir atención especializada", indicó Seguridad Pública.

Tras lo ocurrido, el sospechoso abandonó el lugar. Sin embargo, a las 11:35 p.m., su madre se presentó en la delegación policial de Playas del Coco para entregarlo a la Fuerza Pública.



Luego de la detención, las autoridades coordinaron con el Sistema de Emergencias 9-1-1 y con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), entidad que asumió el seguimiento correspondiente desde la oficina regional de Santa Cruz.



Por disposición de la Fiscalía Penal Juvenil de Nicoya, el menor fue remitido ante esa instancia judicial la mañana de este miércoles.

