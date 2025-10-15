Madre e hija sospechosas por desaparición de Ligia Faerron quedan libres

Una madre y su hija, quienes figuran como sospechosas de la desaparición de Ligia Zulema Faerron Jiménez, quedaron en libertad.

Así lo confirmó este miércoles la oficina de prensa del Ministerio Público ante una consulta de Teletica.com.

“En cuanto a las sospechosas Linares y Monterrey, a estas se les indagó ayer (martes) y luego se determinó que, en este momento procesal, pueden permanecer apegadas a la investigación sin la necesidad de cumplir medidas cautelares”, indicó la Fiscalía.

La mañana del martes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), bajo la dirección de la Unidad de Género de San Carlos del Ministerio Público, realizó dos allanamientos con el objetivo de localizar a Faerron o alguna pista sobre su paradero, luego de 19 días de desaparecida.

Las diligencias policiales se efectuaron en una casa ubicada en Ciudad Quesada, en el cantón alajuelense, donde las dos mujeres fueron detenidas por aparente favorecimiento real, ya que, al parecer, ocultaron información relevante a las autoridades.

El segundo allanamiento tuvo lugar en una finca de 61 hectáreas en Javillos de Florencia, también en San Carlos, donde se presume que Faerron fue asesinada y enterrada. En el sitio se detuvo a un hombre de apellido González, también sospechoso de la desaparición, quien habría sido visto con la víctima por última vez el pasado 26 de setiembre.

“La Unidad de Género de San Carlos informó que se encuentra tomando la declaración indagatoria al imputado González y, posteriormente, se valorará lo correspondiente a la solicitud de medidas cautelares”, agregó la Fiscalía.

Durante el operativo en la finca, los agentes de la Policía Judicial hallaron un anillo que pertenecía a Faerron y una maleta quemada en la que presuntamente fue trasladada hasta el lugar.

La Unidad Canina del Organismo de Investigación Judicial, junto con especialistas en rastreo de fluidos biológicos y restos humanos, retomaron este miércoles la búsqueda de indicios con apoyo de una excavadora, en procura de localizar el cuerpo o posibles restos de la víctima dentro de la propiedad donde se cree que podría estar.

