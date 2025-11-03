Madre e hija que aparecieron muertas en su casa no tenían heridas visibles

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que una mujer y su hija fueron encontradas sin vida, la noche de este domingo, en una vivienda ubicada en San Rafael de Alajuela, sin presentar heridas visibles.



De acuerdo con las autoridades, el hallazgo se produjo a eso de las 7:30 p. m.

Las fallecidas fueron identificadas con el apellido Murillo, de 39 años, y su hija, una niña de 4 años.

"Ambas fueron remitidas a la Morgue Judicial, donde se les realizará la respectiva autopsia para determinar la causa de muerte", indicó la Policía Judicial.

En el lugar también fue localizado un hombre con heridas de arma blanca en sus manos, quien, según el informe preliminar, es el principal sospechoso, pues aparentemente se autolesionó. El sujeto fue trasladado a un centro médico, donde permanece bajo atención.



Trascendió que al llegar las autoridades, los cuerpos de las víctimas estaban envueltos en una sábana blanca.

El caso continúa bajo investigación por parte del OIJ para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

