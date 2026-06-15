El sospechoso de asesinar a su pareja sentimental y a la hija de ella en San Rafael de Alajuela pasará seis meses más en prisión preventiva.

Se trata de un sujeto de apellidos Chavarría Monge, de 41 años; mientras que a las víctimas las identificaron como Cindy Murillo Bonilla, quien tenía 39 años, y su hija de 4 años.

"Aparentemente, el imputado y Murillo iniciaron una relación en setiembre de 2025, por lo que los tres vivían juntos en un apartamento ubicado en Calle Esperanza, en San Rafael de Alajuela.

"En apariencia, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 2025, el imputado utilizó métodos de asfixia para acabar con la vida de su pareja y de la niña”, dice el Poder Judicial.

El día de los hechos, el Cuerpo de Bomberos recibió una alerta por un escape de gas en el apartamento donde vivían, pero al llegar encontraron a la mujer y su hija fallecidas; mientras que el sujeto cerca de un cilindro, cubierto con una sábana y con lesiones autoinfligidas en las manos.

Sin embargo, conforme avanzó la investigación, las autoridades capturaron ese mismo día al sospechoso y desde entonces descuenta prisión preventiva.

@telenoticiascr7 Madre e hija halladas sin vida en Alajuela fueron asfixiadas, según investigación. Más información en Teletica.com. 📲 ♬ sonido original - Telenoticias



